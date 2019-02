Tallinnas esineb stradivaariusel Berliini Filharmoonikute kauaaegne kontsertmeister

Blacher on sündinud Berliinis ja õppinud New Yorgis. Ta tunneb end koduselt maailma suurtel kontserdilavadel, kuid Estonia Kontserdisaal annab publikule võimaluse saada osa Blacheri esitusest intiimsemas atmosfääris. Tallinna kontserdil kõlab arvukalt esitatud ja filmimuusikast tuntud Samuel Barberi «Adagio». See paatoslik teos on USA 20. sajandi suurima helilooja Barberi tuntuim ning John F. Kennedy lemmikteos. See oli ainus USA helilooja teos, mida külma sõja ajal oli lubatud esitada Nõukogude Liidus.