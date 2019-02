Jazzkaare programm täienes

30. sünnipäeva tähistava festivali Jazzkaar programmi lisandus plahvatusliku energiaga tantsuline superbänd Jungle By Night Amsterdamist. 9-liikmeline klubide vallutaja on mänginud mainekatel festivalidel nagu Glastonbury, Montreal Jazz, North Sea Jazz ning viimasele on nad tagasi oodatud ka tänavu.

Jungle By Night on andnud üle 450 kontserdi 24 riigis. Alates ansambli sünnist 2009. aastal on muusikud lihvinud oma funkist, jazzist ja afro beat’ist inspireeritud helikeelt saavutades žanris täiuslikkuse. 2018. aastal ilmus bändi viies album «Living Stone». Jazzkaare fänne rõõmustavad nad 20. aprillil Vabal Laval.

Ansamblit Kuradi Saar, kelle viimane kontsert oli eelmine aasta, tuleb fännide rõõmuks kokku just Jazzkaareks! Bändi asutajaliikmeid Robert Linna’t, Markko Reinbergi, Rain Joonat ja Jon Mikiveri inspireerisid meremeeste lahedad seiklused ja mahlakas sõnapruuk.

«Kuradi Saar on nagu unenägu maailmast, kus ookeanid möllavad, välke püütakse palja käega ja kella ei vaadata,» kirjeldasid bändiliikmed muusika meeleolusid. Ansambli omanimeline album on pälvinud rohkelt kiitust koos nominatsiooniga tänavustel Eesti Muusika Auhindadel. Festivalil Jazzkaar liitub bändiga ka Konstantin Tsõbulevski. Kuradi Saar astub lavale 27. aprillil Punases Majas.

Reede, 26. aprilli hilisõhtul muutub Festivaliklubi Punases Majas tantsuparadiisiks, kus sündmuste käigu on oma hoole alla võtnud populaarne pidudesari Disco Tallinn Goes Jazz! Õhtu kütavad üles Rasmus Faber+Lionman Soundsystem, neile sekundeerivad mainekad DJ-d Widenski & Tom Lilienthal.

Rasmus Faberi värske housemuusika segu soul’i, jazzi ja ladinarütmidest paneb publiku tantsima üle maailma! Jazzkaarele tuleb ta põneva lauljaga Lionman, kelle debüütsingli lugu “Don’t You Dare” on paljudele soul’i fännidele hinge läinud. Muusiku energiarohke kooslus pakub klubihuntidele Faberi loomingu klassikat ja rohkematki. NB! Rasmus Faberi lugu «Be Real» on Spotify’s kuulatud üle 6 miljoni korra!