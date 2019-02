Õnnestunud mustkunstitükk

Täiesti usutav stseen, vanasti olid paljudes trepikodades kraanikausid kojamehe jaoks. Näituse nimi on «Mortal Kombat 2: järelvärelus». Otsene viide tuntud kaklusmängule, aga väli on laiem, eesti keeles surelik võitlus, sanskriti keeles samsara. Võitlus, mida keegi kunagi ei võida. Kraan on lahti unustatud, vesi niriseb eikusagilt eikusagile nagu aeg; kedagi ei ole.