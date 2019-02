Tallinna techno-klubi hall võtab osa Milano moenädalast

Lisaks ühisele moedemonstratsiooni kunstilise lahenduse loomisele on Hall olnud ka Milano disainerite käesoleva kollektsiooni inspiratsiooniallikaks. Klubi iroonilise tooniga hüüdlauset «Everything Is Forbidden!» (eesti keeles «Kõik on keelatud!») kasutab MARIOS 2019.–2020. aasta sügistalve kollektsiooni nimena ja seda näeb ka mitmelt kollektsiooni kuuluvalt rõivaesemelt. Lausele on graafilise vormi andnud Halli disainer Karl-Erik Leik.