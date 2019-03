Aja auk. Rahuliku elu võimalikkusest

Talk Talk alustas 1980ndate alguses synth-pop-bändina, nende esimesed kaks plaati andsid maailmale sellised singlid nagu “Talk Talk”, “It’s My Life” ja “Such A Shame”. Mitte et neist Suurbritannias kohe läbilöögihitid oleksid saanud, pigem saabus mõningane tuntus mujal Euroopas. Synth-pop oli paljuski MTVga seondunud fenomen ja sellisena võiks justkui öelda, et kui tegid juba synth-pop’i kogu selles masinlikus sillerduses ja sädeluses, siis olid määratud saama rikkaks ja kuulsaks, mingisugune edasipürgivus ja edu oli selle muusikalisse DNAsse sisse kodeeritud. Talk Talk aga suhtus sellesse mudelisse ja võimalusse pisut tõrksalt. Meenutagem kasvõi sellist tõigakest, et Mark Hollis liigutas “It’s My Life’i” video algses versioonis suud meelega väga valesti. Selline variant plaadifirmarahvale ei sobinud, tuli teha uus versioon. Uus versioon oli veelgi halvem, nii et Hollise suu tuli musta värvi graafilise sigrimigriga kinni katta. “Such A Shame’i” videos on see suuliigutamisolukord samuti väga üle võlli.