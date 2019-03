Eesti osalusel valminud film on nomineeritud 6 Nika auhinnale

«Mees, kes üllatas kõiki» operaator on Mart Taniel, filmi Eesti-poolne produtsent on Katrin Kissa ja tootjafirma Homeless Bob Production. Filmi peategelane on Siberi metsavaht Igor, kes võitleb taigas tegutsevate salaküttide vastu. Igor on tubli pereisa ja austatud kogukonna liige. Tema abikaasa Natalia ootab nende teist last. Ootamatult saab Igor teate, et ta on haige ja elada on jäänud vaid paar kuud. Mees ei saa abi ei traditsioonilisest meditsiinist ega ka nõiaväelt. Tal ei jää muud üle kui astuda viimane, meeleheitlik samm - ta otsustab järgida vana Siberi müüti Žambast, kes teades, et surm teda otsib, muudab end tundmatuseni lootuses, et surma silm libiseb temast mööda.