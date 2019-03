Agoonia suure algustähega

Professionaalne sport näib olevat dokumentalistikale justkui ideaalne valdkond, sest draama on siin stsenaariumisse juba sisse kirjutatud: võistluse formaat annab kätte suure hulga selge alguse ja lõpuga lugusid ning tingib, et keegi peab võitma ja seega on kõik ülejäänud suuremal või vähemal määral justkui kaotajad. Pisaraid kui palju, hoia ainult kaamera töös; vaata, et valgus langeks stseenile õigelt poolt; ning palveta, et keegi kõrvaline otsustaval hetkel kaadrisse ei koperdaks!