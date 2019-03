«Ma armastan Ameerikat!»

Sõnasõja põhjus oli ründav poolkaitsja Joel Lindpere ehk Juki, kelle koduklubiks oli parasjagu ookeanitagune New Yorgi Red Bulls. Korraga tõstis keegi vaigistava käe, viibates peaga kahele inimesele, kes vaikselt mänguelevuses kõrtsis kohad sisse võtsid. Lärm vaibus momentaanselt. Need olid Lindpere vanemad. «Ei loe, kas mina mängin – nemad on alati kohal,» kirjutab Lindpere oma elulooraamatus (lk 28). See on tõsi.