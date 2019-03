Ma olen üsna kindel, et üks „Neverlandi“ keskseid liine, peategelase eksi loodud naistelt naistele taksofirma, on inspireeritud (see on see poliitkorrektne väljendus, on ju) Net­flixi joonissarjast „BoJack ­Horseman“. Ja see on hea! Vadi tekstidest ei jää kunagi muljet, et lugejale tahetakse imponeerida, näidata, kuivõrd kursis ollakse kirjandusvoolude ja tsunftisiseste aruteludega. Tema tekstidest kumab vastu Eesti argipäev, kohalik kirjandusklassika ja maailma popkultuur, Ameerika action ja Vene satiir, ühesõnaga omnivoorse kultuuritarbija maailm.