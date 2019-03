Naabrivalve ohvritest

Kogu ses kogukonna-jutus, mida meil suure õhinaga aetakse, tundub vahel midagi veidrat olevat. On ju tore mõelda mingist õlatundest, naabrile appiminekust, talgutest ja muust rahvusromantilisest. Ainult pahatihti pajatatakse otsa, kuidas kogukonnal peavad ikka olema juht ja reeglid, mis jätab – ainult vahel – mulje, et sa pead kodus kah käituma nii, nagu meeldib teistele, eelkõige sellele juhile. Ee... kodu peaks nagu püha olema, koht, kus, nagu Bukowski ütles, „maailm ei ole sul kõri kallal”. Mitte et keegi kogu aeg vahib. Sul oma elu, mul oma, kuni mina ei sega sind, ära topi sina siia oma nina.