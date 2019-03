Mikkeli muuseumis tuleb gruusia kunstniku näitus

Alates 23. märtsist saab Mikkeli muuseumis näha kuulsa Gruusia kunstniku Pirosmani – Niko Pirosmanašvili (1862–1918) – maalide näitust. Pirosmani erandlikku ja lummavat loomingut tuntakse kogu maailmas. Ta on üks neid kunstnikke, kelle elust on saanud legend ja keda on käsitletud nii 20. sajandi avangardi olulise mõjutaja, naivistliku kunsti esindaja kui ka gruusia kunstile alusepanija ja rahvusliku identiteedi sümbolina.