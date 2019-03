Kuritöö ja karistus Koplis

Kultuurkapitali kirjanduse aastaauhindade žürii on seni žanriromaanidest – krimkadest, ulmekatest, naistekatest, põnevikest jm – kaarega mööda käinud, neid pole minu mäletamist mööda ei nomineeritud ega auhinnatud. Ja ilmselt põhjusega. Ainus erand – ja kindlasti põhjusega – on 1999. aastal proosapreemia võitnud Jaan Kaplinski jutustus «Silm».

Elame ajastul, kus ajaviitekirjanduse ja «päris» kirjanduse vahe on hakanud kas kahjuks või õnneks muutuma järjest ähmasemaks. Ning otsapidi kajastub see ka eri kirjandusauhindade laureaatide valikus. Seni tehtud otsustest on kahtlemata kõige revolutsioonilisem 2016. aastal Bob Dylanile laulusõnade (ehk paljude meelest tarbetekstide) eest määratud Nobeli kirjanduspreemia. Kaudsemal moel toimus sama kaks aastat tagasi, kui Eesti Kultuurkapitali luulepreemia pälvis Vladislav Koržetsi kogu «Laulud või nii», mis koosneb samuti suures osas laulutekstideks kirjutatud värssidest.