Vikerkaar loeb. Hajutatud vastutus

Mõtteloolisest perspektiivist paistab see vastasseis irooniline. Poolteist sajandit tagasi uhkeldasid just vasakpoolsed oma karmi realismi ja teadusliku positivismiga, sellal kui nende vastased esinesid idealistliku meeleparanduse jutlustajatena. Oletan, et nende lennukate metafüüsiliste vaidluste taga käib tegelikult hoopis teine debatt – selle üle, mis on meie elus muutmatu ja mis muudetav. Nähtused, mis on mõtlemises kinni, võivad tegelikult olla märksa visamad ja tahtlikule muutmisele allumatumad kui loomus meie sees ja loodus meie ümber.