Türgi muusika U: esituses

Türgi uus muusika on miski, mille kohta ilmselt keegi Eestis ei saa hoobelda, et seda valdkonda põhjalikult tunneks. Samas Türgi, kui äärmiselt rikka kultuuritraditsiooniga maa, olnud ühtlasi avatud viimase sajandi jooksul euroopalikule mõtlemisele, pakub väga põnevat ja viljakat pinnast erinevateks arenguteks ka muusikas ning sealne muusikaline pilt on äärmiselt mitmekesine ja rikkalik. U: valis sellest välja enda jaoks lähedasema helikeelega heliloojad ning tutvustab kontserdil nelja, valdavalt 1970. aastatel sündinud helilooja viimaste aastate muusikat. Üks neist, Füsun Köksal, viibib praegu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsel Eestis, et anda tunde muusikaakadeemias ning töötada U: muusikutega. Köksal mainis, et tal oli hea meel näha kavas ainult tõsiseid, nn hard core heliloojaid.