Pariis, üheksakümnendate aastate keskpaik. Õhus on punase veini ja kevade hõngu. Kohvikud sumisevad. Seljataha jäävad hämarates baarides mööda saadetud ööd ning hommikutunnid, mil uimased sammud koju kannavad. Geidraama «Naudi, armasta ja jookse kiiresti» on poeem Pariisist ja Pariisile. Ning ennekõike eludele, mis mööduvad ses maagilises, joobnud linnas, kuhu tuhanded on läinud kord õnne otsima.