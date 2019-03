Kui ma ei teaks, et Kaljo Põllu on eestlane, siis võiksin arvata, et Saku moodsa kunsti muuseumis eksponeeritakse kohaliku, Jaapanist pärit kunstniku töid. Sest muuseumi ümber olev pruun-hall-vaikne-vaoshoitud ja kindla käega vormitud maailm, kus ei unustata kunagi päriselt ära, et silmapiiri raamivad mäed on elavad vulkaanid, ja Kaljo Põllu kujutatu on ootamatult sarnane. Mitte et Põllu oleks kujutanud Jaapanit, see sarnasus on pigem tunnetuslik, ürgüdi tasandil hoomatav.