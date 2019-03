VIDEOD. Kümme kõige kõvemat moepauku

Mood ei ole riided või kantav tarbekunst, vaid üha enam tervikliku elamuse loomise kunst. Olgu mõttelõng kuitahes kummaline või vaatajale võõras – kui autor selle detaile tunnetades lõpuni rääkida suudab, jõuab see kohale. Oskus igas lisanüansis – muusikast kuni modellideni – moekunsti toetavaid komponente leida annabki tulemuse, kus lavalt voogab alla veenev, usutav, elujõust pakatav elamus. See pole kaugeltki nii kerge, kui näib. Nagu vale vürts supis rikub kogu roa, võib ka niivõrd väike asi nagu mööda valitud helifoon panna nahka suure osa moekunsti ilust. Aplaus neile tundlikele ja visahingelistele talentidele, kes pähe sähvatanud ideest valmis kollektsioonini jõudsid.

Liisi Tuli debüütkollektsioon Virtuoza - imeline päikesepleekinud gamma, põnevad vormid ja naiselik õrnus. Ning uskumatu - kogu see luksuskangastest ilu on loodud taaskasutuse põhimõttel.

Harva juhtub, et moenädala debüütkollektsioonist kumab kohe küpse disaineri sügavust, aga Liisi Tui sai sellega hakkama. Moelooja on varem säravalt esinenud Antoniuse ja ERKI moe-show’l. Tundlikult paika timmitud, murtud gamma ning taaskasutuse põhimõttel luksuslikest siidkangastest valminud mood. Öko- on õhus, kuid ma pean tunnistama: midagi tõeliselt hõrku valmib jääkidega töötades kaunis harva, ning seda uhkem, kui see õnnestub... Kuidas parimad moeetendused mõjusid elusana laval, vaata järele videotest!