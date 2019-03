Niigi on pime ja porine

Tükimat aega tõmbutakse torssi, kui mingi järjekordne Svenssoni krimka lauale patsatab. Mitmendat korda on vihjatud, et ei ole ammu enam aeg, kui olid õppinud mehed, Rootsi riistad. Jummal-jummal. Tuletab meelde mingit ammust naistekat, „Nukkude org” oli pealkiri. Seal üks muidu täie aruga meesterahvas käis Teises ilmasõjas – sõda puhastab ja annab uut jõudu, nagu Pat Hobby kirjutab –, keeras ära ja otsustas kirjanikuks hakata. Sõber püüdis teda mõistusele tuua umbes järgmiste sõnadega: ”Pool miljonit meest istub praegu kirjutusmasinate taga ja toksib, kuidas väike tüdruk jookseb toast õue ja küsib: issi-issi, raadio rääkis midagi Pearl Harbourist, kus see on?”