KKEKi viimane videoõhtu homme: kuraator Sepake Angiama

«Ta arvab, et elame ajal, mil võimalus kujutleda eelajaloolist aega, tulevikku ja elada praeguse aja poliitilises olevikus, on antud vaid mõnedele. Visioonid, pausi rõhutamine, feministlikesse narratiividesse tõmbumine, tulevikuarheoloogia paljastavad äreva oleviku. See on olevik, kus me muudkui niheleme, justkui kõik saaks korda, kuigi on teada, et kõige selle tuum, mis kunagi tundus püsiv – meie suhe asjadega, teiste olenditega, paikadega – mureneb pikkamisi.»

Sepake Angiama on kuraator ja haridustöötaja, kes huvitub kunstist, arhitektuurist, kirjutamisest ja koreograafiast. Sepake Angiama viimane projekt on «All good things must begin: A conversation between Audre Lorde and Octavia E. Butler» SBC galeriis Montrealis, kus ta lõi ruumi kirjutamiseks, videolinastusteks, arutlemiseks intersektsionaalse feminismi, modernse arhitektuuri ja ulme teemadel. Töötades Utrechtis bakis vedas Angiama projekti «We Summon All Beings here Present, Past & Future», mis oli avalik raamatukogu, kuhu kuulusid raamatud, mis käsitlesid radikaalsemaid mustanahaliste mõtteloo, feminismi ja modernismi teooria mõtteid. Sepake töötab avalike performance'ite ja töötubade seeriaga «Reading Out Loud, Letter from the Future & Feminist Readings from the Mistress House». Sepake tulevikuprojektide seas on «School of Darkness», Kunstenfestivaldesartis Brüsselis - kool, mille algpunkt on teadmatus, et avardada kollektiivset kujutlusvõimet.