Jazzkaare tasuta kontsertide päev kostitab ligi 40 sündmusega üle Tallinna

Tasuta kontsertide päeva keskmes on muusika 27 lühikontserdiga ning päeva jooksul toimub palju muud põnevat. Kokku leiab aset festivali esimesel pühapäeval üle 40 sündmuse. Päeva alustame kell 8.00 linnulauluekskursiooniga. Kavas on hommikujooga, kunstiprojektid, svingtantsu õpituba, plaaditurg ja harivad vestlused sarjast «Jazzijutud». Sel aastal langeb tasuta kontsertide päev kokku lihavõtetega. Kutsume kõiki kaasa tooma värvitud mune, et teha koos üks lõbus munade koksimise võistlus.

2019. aastal tähistab 100. sünnipäeva Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool, mis on läbi aegade olnud üks Eesti muusika järelkasvu lipulaevu. Sel päeval toimub Otsa kooli eestvedamisel Vabaduse väljaku ümbruses neljal laval 13 kontserti. Tulevikustaarid rõõmustavad publikut Wabaduse kohvikus, Philly Joe's jazziklubis, My City hotelli hoovis ja Otsa kooli saalis.

Oluline osa päevast kuulub taaskord noortele. Üles astuvad teiste seas konkursi Noortebänd võitja Duo Ruut, jõud on ühendanud jazzhop ansambel PIHLAP•UUD ja andekas räppar ning luuletaja Eik. Rahvusvaheline koostööprojekt Kids Can toob teist aastat järjest festivalile 12­–17-aastased noored muusikud Eestist, Portugalist ja Taanist. Pelgulinna rahvamajas musitseerivad sel aastal kaks perebändi – Ruslan Trochynskyi ja Siim Aimla lastega.

Tallinna Rahvusvaheline Festival Jazzkaar tähistab sel aastal 30. sünnipäeva ning täidab 19.-28. aprillini Eesti parima jazziga. Juubelifestivali kodu on taaskord Telliskivi Loomelinnak Tallinnas, kuid jazzihelid kostuvad ka pealinnast kaugemale. Kevadise festivali peaesinejad on Bobby McFerrin, John Scofield, Joshua Redman ja Judith Hill.

