«Lemmikloomasurnuaid» on pöörane matmispidu

Film keerleb Louis (Clarke) ja Rachel Creedi (Seimetz) ning nende kahe lapse ümber, kes kolisid äsja pisikesse Ludlow' linnakesse, lootes uuele elule. Louis on arst, kes loodab, et kolimine parandab peredünaamikat, ning ta saab EMO öiste vahetuste ajal rohkem koos olla oma lastega, kaheksa-aastase Ellie (Jéte Laurence) ja pisipõnn Gage’iga (Hugo ja Lucas Lavoie).

«Lemmikloomade surnuaed» on kahtlemata Stephen Kingi üks kõige mõjukamaid ja sügavamaid teoseid, mis toob piinaval viisil lugeja ette vanemate leina; piina, mida tunnevad inimesed, kes on kaotanud lapse. Kolsch ja Widmyer on suutnud seda oma uusversioonis teatud vahenditega jõuliselt edasi anda, tehes seda paremini, kui suudeti esimeses filmis. Esimene versioon on eriti nüüd, 21 aastat hiljem üle vaadates kohati väga kaheplaaniline, sümboolne oli seegi, et kogu selle filmi universumis tundubki olevat vaid kaks maja: Creedide ja Judi oma.