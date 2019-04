Tõnu Kaljustel uued väljakutsed

«Olen liigutatud, et Tallinna Kammerorkestri muusikud mind tagasi kutsusid. Kuigi, ega meie koostöö polegi ju katkenud. Koostöö vormid on olnud vahepeal vaid erisugused. Sügisel, kui valmib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia uus saal, paneme koos kõlama kauni kontserdisarja,» ütles Tõnu Kaljuste.

Tallinna Kammerorkester tegutses Tõnu Kaljuste käe all aastatel 1993–1995 ja 1996–2001 ning koostöö kestis edasi läbi kõigi järgnevate aastate. Kaljuste on ka orkestri asutaja ning koos temaga on Tallinna Kammerorkester pälvinud oma kõige suuremad tunnustused ja andnud kõige olulisemad kontserdid.

Tõnu Kaljuste on rahvusvaheliselt hinnatud dirigent, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor ja Eesti muusikavaldkonna silmapaistev mõtleja, kelle ideed ja teod on ühiskonnas vajalikud ja märgatud. „On erakordne õnn, et Tõnu Kaljuste otsustas oma muusikalist kogemust ja elutarkust just meiega jagada,“ ütles Margit Tohver-Aints.