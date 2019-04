FOTO: Steve Wilkie / Image supplied by Capital Pictures

Tanel Toomi mängufilm «Tõde ja õigus» kogus oma seitsemndal linastusnädalal 3383 külastust, millest ei piisanud, et säilitada koht Eesti kinokülastuste edetabeli tipus. Selle hõivas 5953 külastusega USA seiklusfilm «Shazam!», milles muutub 14-aastane kasulaps tänu iidsele võlurile täiskasvanud superkangelaseks Shazamiks. Seitsme linastusnädalaga on «Tõde ja õigus» kogunud 24 7251 külastust, mis on Eesti kinolevi kõigi aegade rekord.