Svetlana Loginova teos «Kriminaalne Eesti» on nüüd kättesaadav ka eesti keeles

On olnud aegu, kui suuri rahasummasid aeti väga tihti kokku kõrvalisi teid pidi. Selles raamatus on juttu neist kõige räpasematest viisidest. Juttu tehakse mustast rahast, ärist ja selle koostisosadest: töömeetoditest potentsiaalsete liitlaste ja vastastega, sidemetest vari- ja võimustruktuuride ning politseiga. Eesti allilm elas enne ja elab praegugi oma seaduste järgi. On ilmunud noorte juhtidega uued organiseeritud kuritegelikud grupid, mis on peamiselt keskendunud narkokaubandusele. Vanglatest on vabaks lastud endised liidrid, kes samuti tahavad hästi elada. Mõni neist on hiljem tapetud, mõni Eestist lahkunud...

Varasemalt on Svetlana Loginova sulest ilmunud raamat «Bandiitlik Ida-Virumaa», mille edasiarenduseks vastvalminud raamatut «Kriminaalne Eesti» pidada võib, sest võrreldes esimese teosega on dokumentaalsusel põhinevas teoses edasi antud avaram panoraam. Esile on toodud sündmusi mitte ainult 1990. aastatest, vaid ka kahetuhandete aastate vahemikust. Lisaks sellele on laiendatud geograafilist haaret, näidatud Ida-Virumaa kuritegevuse sidemeid ja seoseid riigi teiste piirkondadega.