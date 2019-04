Juurikas. Arstid pole tehtud kivist

Kusjuures ma ei söö lihtsalt niisama, et midagi suvalist hamba alla saada. Toitumine pole minu jaoks pelgalt eluks vajalike toitainete mehaaniline manustamine – see on pühalik rituaal, prelüüd seedimisele, päeva pidulikem hetk, mille muudavad täiuslikuks mahe muusika, hubane valgus, sinivalge Villeroy&Bochi serviis ja hoolikalt valitud road.