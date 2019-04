Mart Sander esitleb HÕFFil kõhedaid lugusid

Raamatust leiab seitse lühemat või pikemat lugu – novellidest lühiromaanideni –, mis pakuvad terve nädala jagu kõhedust ka siis, kui HÕFFi värinad on lõppenud. Osa lugudest on ilmavalgust näinud inglise keeles, osa ilmunud eri kogumikes, osa aga kirjutatud spetsiaalselt selle raamatu tarbeks. Seitsmest loost viis ilmuvad eesti keeles esmakordselt. Teose on illustreerinud autor ise.