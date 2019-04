HALLi külastab Soome techno-legend Samuli Kemppi

Samuli rahvusvaheliselt tunnustatud maitse võtab inspiratsiooni nii kosmosest, kui ka klassikalisest minimalismist, kuid ühine joon selgub läbi lihtsuse. Tema loodud ja esitatud muusika ei ole liialt keeruline ega abstraktne, vaid tuumas hingestatud tantsumuusika, mis kompab piire ka kaasaegse housei ja dub muusikaga. Üks on kindel – Samuli pakub laia spektrit elektroonilisest tantsumuusikast, mis on seotud loogiliselt kokku nõnda, et tantsimine kestaks varajaste hommikutundideni.