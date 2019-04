Jazzkaar kutsub täna tasuta kontsertide päevale

Tasuta kontsertide päeva keskmes on muusika 27 lühikontserdiga ning kavas on veel palju muud põnevat. Kokku toimub ligi 40 sündmust. Päev algab kell 8.00 linnulauluekskursiooniga. Kavas on hommikujooga, kunstiprojektid, svingtantsu õpituba, plaaditurg ja harivad vestlused sarjast «Jazzijutud». Sel aastal langeb tasuta kontsertide päev kokku lihavõtetega. Kutsume kõiki kaasa tooma värvitud mune, et teha koos üks lõbus munade koksimise võistlus.