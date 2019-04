Jazzkaare tasuta kontsertide päev oli vägagi meeleolukas

Tasuta kontsertide päeva keskmes oli muusika 27 lühikontserdiga ning kavas oli veel palju muud põnevat. Kokku toimus ligi 40 sündmust. Päev algas kell 8.00 linnulauluekskursiooniga. Kavas oli hommikujooga, kunstiprojektid, svingtantsu õpituba, plaaditurg ja harivad vestlused sarjast «Jazzijutud». Sel aastal langes tasuta kontsertide päev kokku lihavõtetega. Kõiki kutsuti kaasa tooma värvitud mune, et teha koos üks lõbus munade koksimise võistlus.

Jazzkaare tasuta kontsertide päeva programmijuht Marti Tärni sõnul on tasuta päev suurepärane võimalus veeta lihavõtete pühapäev koos perega hea muusika keskel. «Oleme tasuta päeva programmi kokku panemisel pööranud tähelepanu, et tegevust jaguks nii suurtele kui väikestele muusikasõpradele. Loodan, et nii mõnigi külastaja avastab enda jaoks ka uue artisti ning tulevikus kohtume juba Jazzkaare põhiprogrammi kontsertidel,» lisas Tärn.