Päevavarga paun on täis tähelepanekuid ja... tähendusetust?

Tõnu Õnnepalu on vist peaaegu ainuke kohalik kaasaja autor Jaan Kaplinski kõrval, kelle teoseid lugedes või neile tagantjärele mõeldes olen end sageli avastanud tundmuselt, et on uhke – ning otsapidi ka huvitav – olla tema kaasaegne. Ta on üks väheseid eesti kirjanikke, kelle teostes, või vähemalt nende paremikus, leidub maailmakirjanduse tippude väärilist haaret, isikupära ja nõtkust.