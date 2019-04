Tundlik Shai Maestro Trio lubas kuulajal hingata

32-aastane Shai Maestro on tõusnud üheks silmapaistvamaks jazz-pianistiks maailmas. Omanimelise trio moodustas pianist 2011. aastal, lisaks temale kuuluvad sinna veel Jorge Roeder (kontrabass) ja Ofri Nehemya (trummid). Kontserdi alguses iseloomustas pianist oma triot kui avatud meelega ja suuremas osas improvisatsioonile pühendunud kollektiivi. Improvisatsiooni usaldamist iseloomustab ka kavata kontserdi kontseptsioon: pianist ja trio liider lubas publikule, et mingis kindlas järjekorras lugusid ei esitata. Kõik sünnib kohapeal, ja kui juhtub, et mängitakse mõnd kindlat lugu, öeldakse loo nimi pärast loo lõppemist. Seega oli publik palutud mõneti müstilisele ja improvisatoorsele teekonnale läbi kõlavärvide ja stiilide meditatiivse maailma.