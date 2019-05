Peosari ISOLA ühendab muusika, performance´i ja visuaalkunsti.

ISOLA peosari on algusest peale pannud lisaks muusikale rõhku nii visuaalidele kui ka performance-etteastetele ning iga kord on üritusel kohal ka ISOLA tantsijad. Neid elemente ühendades sünnibki pidu, mis viib reisile ISOLA-kosmosesse. Peosarja korraldajad võrdlevad ISOLAt näituse külastamise kogemusega, mis võiks sobida ka neile, kes tavaliselt klubidest eemale hoiavad.

Õhtul astuvad üles juba ISOLA pidudelt tuttavad tegijad MAVA, Katja Adrikova, Artur Lääts, rec, mrt ja kiimsask. MAVA on tuntud kui peosarja Sünkretismi boss, kelle hüpnootilised techno-setid võiks olla linnalegendid, kui peokülastajaid neid reaalselt omal nahal kogenud poleks.

Samuti astub üles MÜRKi ja ISOLA resident-DJ Katja Adrikova, kes on tuntud oma tumedakoelist techno´t eelistava käekirja poolest poolest. Kohal on ka teine ISOLA ja MÜRKi pidude resident Artur Lääts, kelle kogemustepagas ulatub Berliini klubidest Baltimaade illegaalsete reivideni. Õhtu dünaamilise trio moodustavad rec ning plaadipoe Plastik juhid mrt ja kiimsask, kellel on kombeks mängida pikki ja korralikku energiavoolu tagavaid vinüülisette. Visuaalide eest vastutab Karl Erik Leik.