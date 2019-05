Kadri Sireli uus tantsulavastus uurib, kuidas ehitada ebaõnnestumist

«Kuidas ehitada aiapäkapikku» toob vaataja sürreaalsesse aeda, kus toimub tavatu ehitustegevus. Loo kangelasteks on kehad, puit, valmiv objekt ja loomulikult salapärane aiapäkapikk, kes kõik elavad ühes aias. Neid juhib üks eesmärk, kuid erinevad agendad. Nendevahelised kokkulepped ja arusaamatused viivad teekonnale, kus on võimalik jälgida läbikukkumist.

Lavastuse narratiiv on koondunud kahe noore koreograafi Kadri Sireli ja Chiara Cenciarini ühise kehakäitumusliku uurimuse ümber. Kadri Sirel on lõpetanud Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala ja Chiara Cenciarini I.D.A Balletiakadeemia Ravennas. Lavastuse liikumiskeel asetab kehad dialoogi puiduga, neid nõnda mõlemaid materjalidena koheldes. Neid üksteisega kohanema pannes luuakse eesmärke, milles on ja ei ole võimalik õnnestuda, et jälgida, millal oleks hoopis targem loobuda.