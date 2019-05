Juurikas. Emotsionaalselt ülesköetud naised

Leidsin Memedovi lolli näoga peegli ees tammumas, must kaabu peas, üks sokk jalas, seitse sokki põrandal. „Mis toimub?“ küsisin mina. „Katsetan uut meestemoodi,“ vastas Memedov tähtsalt. „Kaabu on sel hooajal väga trendikas peakate. Ja mis peamine – kaabu kaitseb aju.“ Meestel ei ole aju, see on anatoomiliste uuringute abil teaduslikult tõestatud fakt. Meestel on pea küljes suuorgan, mille abil nad lollusi räägivad, koormates naiste kuulmisorganeid tarbetu müraga.