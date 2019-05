Kõik teavad, et taoliste „kosmose toetusrühmade“ ainus agenda on toetada kosmosetulnukaid ja rajada Eestisse UFOde baase, kuhu majutada roosat löga. Asi on isegi palju hullem kui nõuka ajal. Siis oli meil kokkuleppel Moskvaga ainult üks ufode baas, kus Moskva reptiilid käisid tähtsate galaktika valitsuse asjameestega saunas lõõgastumas. Nüüd aga kerkib neid baase meie silma all nagu seeni pärast vihma. Ja see toimub riigikogu otsesel mahitusel!