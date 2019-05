Mari Kalkun annab debüütkontserdid New Yorgis ja Londonis

Enne seda annab muusik kontserte New Yorgis – 14. mail Skandinaavia majas ja 15. mail Jalopy teatris. Tema kutsujaks on Eesti suursaatkond Washingtonis ja peakonsulaat New Yorgis. Viimase kultuuriesindaja Jaanika Peerna sõnul on Mari Kalkuni laulud seotud tihedalt koha ja vaimuga, ent on samas ka universaalsed. “Kutsusin Mari tema elu esimestele esinemistele USAs, sest just tema lauludest on siin Manhattani möllus puudu,” sõnas Peerna.