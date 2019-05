Kinos «Monument vanaemale» ja «Siberi lapsed»

Ave Taaveti dokumentaalfilm «Monument vanaemale» (2019) jälgib kunstnik Katarina rännakuid enam kui 5000 km kaugusel Siberis. Katarina tahab seal valada monumendi külale, kuhu 1949. aastal küüditati kolm põlvkonda tema esivanemaid. Ja paigutada risti esiemale, kelle matmiskoht on teadmata. Filmi operaator on Carolyn Niitla, monteerija Jette-Krõõt Keedus, helirežissöör Sven Sosnitski, värvimääraja Alis Mäesalu ja produtsent Marika Alver.

Kunstnik Triin Kerge portreteerib teoses «Siberi lapsed» liikuvas trammis kuut naist, kes on lapsepõlves kas küüditatud Siberisse või seal sündinud. Kõik portreteeritavad on käinud viimase paari aasta jooksul koos SLED rühmitusega Siberis oma lapsepõlvekülasid taasavastamas. Teos on valminud koostöös muusikalise kollektiiviga Eeter.