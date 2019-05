Festival täis kõrge kullaprooviga filmiloomingut

See, mida Cannes’is tänavu linale kantakse, paistab ettehaarava pilguga vaadates igati äge, et mitte öelda äge nagu alati. Ja kohe, esmasel programmi uurimisel torkab silma mõnigi Cannes’i programmeerijatele nii iseloomulik «punane niidiots». Kui 2013. aasta Kuldse Palmioksa (ja ka filmikriitikute tunnustuse) laureaadi, Prantsuse tuneeslase Abdellatif Kechiche’i uus film «Mektoub, mu arm: intermetso» on kavasse pandud festivali viimasele programmipäevale, viitab niisugune «orkestreering» justkui, et Cannes’is võidakse ka tänavu jääda truuks traditsioonile. Nimelt on üsna sageli tulevane peaauhinna-film linale lastud festivali lõpupäeval või viimastel päevadel. Nagu teaks keegi ette lõpptulemust... Nagu ütles Jeesus: oma parima veini on nad jätnud pärastiseks. Saab näha, Palmioksa-tseremooniani on veel ainult tosin päevaringi. Pinge hakkab kasvama. Kuna seekordse põhižürii kohtunikekogu eesotsas on «ekstrasürr» filmilooja Alejandro Gonzáles Iñárritu, on igasugused üllatused siiski väga võimalikud.