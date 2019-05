Vaba Laval esietendub hooaja lõpulavastus

Lavastus „Pime ruum“ on inspireeritud tänapäeva rootsi kirjaniku Sara Stridsbergi romaanist „Unenägude reaalsus“ („Drömfakulteten“). Rahvusvahelist menu saavutanud ehe, kriipiv-valus ning tundlik teos portreteerib Valerie Solanast, popikooni ja radikaalset feministi, naist, kes kirjutas skandaalse „SCUM Manifesto“ ja üritas tappa Andy Warholi. Valerie Solanast, lavastuse peategelast, etendab elusuurune nukk. Lisaks on laval näitleja ja nukujuht Yngvild Aspeli ning löökpillimängija Ane Marthe Sørlien Holen.

Kristiina Reidolv: “Vaba Lava on iga kahe aasta järel võtnud fookusesse erinevad kultuuriruumid – kuna eesti teater on ajalooliselt olnud seotud nii vene kui saksa teatritraditsiooniga, siis esimesel hooajal tegelesime vene ja kahel järgmisel hooajal saksa keele- ja kultuuriruumiga. Viimase kahe hooaja eesmärgiks oli aga tugevdada sidemeid prantsuse kultuuriruumiga, mis eestlaste jaoks on kindlasti palju eksootilisem. Vaba Lava kuraatorid José Alfarroba ja Tristan Barani on loonud palju häid kontakte Eesti ja Prantsusmaa vahel ning toonud Eestisse väga huvitavaid lavastajaid ja teatreid nii Prantsusmaalt kui Belgiast. Oleme väga tänulikud nii kuraatoritele ja teatritruppidele, kes Vaba Lava kuraatoriprogrammis osalesid, kui ka kõigile partneritele ja toetajatele, eelkõige Prantsuse Instituudile ja Prantsuse Suursaatkonnale Eestis.”