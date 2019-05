19. mai 1979, mil professor Juhan Peegel sai 60 ning ajakirjandusosakonnas oli juba kolm kursust üliõpilasi. Hommikul käisid tudengid oma pofessorit Väike-Tähe tänavas üles laulmas ning pärastpoole konvoeerisid ta läbi linna aulasse aktusele. Juhan Peegel muudkui manitses, et mindagu ikka nüüd natuke tagasihoidlikumalt, et inimesed vaatavad.

Mõnikord ei tohi vältida suuri sõnu. Ja praegu see kord ongi. Juhan Peegel (1919–2007) oli suur inimene, hea, tark ja muhe. Mulle oli juba varem jäänud silma see soliidne härrasmees, see, kuidas ta tuli peahoone vestibüüli parkettpõrandal aeglasel, nooblil sammul, pilgus helgus ja kaenla all mingi kaustik.