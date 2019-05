Filmiarvustus "Hotell Mumbai": Nutt on meil kõigil üks

Mäletan seda jäist ja halvavat õudustunnet, mis võttis üle kõik meeled, kui ühel 2008. aasta novembrihommikul näidati teleuudistes pilti Mumbaist, leekides Taj Mahal Palace’i luksushotellist, lühemalt Taj’ist. Ma olin seal ju olnud! Ja üldse mitte ammu, ainult aasta enne terrorirünnakut üle kogu Mumbai, mille üks sihtmärke oli ka see legendaarne hotell, omamoodi maamärk, mille akendest näeb suursugust India väravat ja helepruuni Araabia merd. Mitte et rahakott lubanuks seal öömajal olla, vaid India turismiamet majutas oma pressikülalised Euroopast tookord just sinna.

Kõik tuli meelde... Lärmakas, niiske saunapalavusega viirukilõhnaline Mumbai. See, kuidas hindu naised meile palee mõõtu Taj’i vestibüülis tervituseks kulmude vahele punase ilutäpi surusid ja kuidas see higisel otsmikul varsti laiali valgus. See, et igal korrusel istus naeratav korravalvur. See, kuidas kõrgest õhuniiskusest tõmbus pass hotellitoas krussi ja ära ei kuivanud ükski lopsakatest mussoonvihmadest läbimärg riie-jalanõu.