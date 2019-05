Neli tantsukunstniku tulevad uue lavastusega

Lavastus «dream dancers: THE PROCESS OF UNCLENCHING A FIST» on tantsuline ühismõtisklus kaasaja inimese seisundi üle, mis peaks asetuma unelmate pinnalt loodud unistuste saarele, et luua võimalus uuteks olemisteks.

Õhus on küsimused loodava uusreaalsuse olemusest ja kasulikkusest – kuidas suhestub indiviid suurema võrgustikuga ja vastupidi? Kui sõltumatu ja sõltuv on tants meist endist ja ümbritsevast ilmast? Missugusest tantsust me unistame ja miks? Kas ja missugune on meie tantsu mõju?

Põrand on vaba pehmeks koosolemiseks ja teravaks enesevaatluseks.

Järgides muusika magusaid noote ja maandavaid seisakuid, on tantsijad koos teisenevas, lainetavas, täituvas ja tühjenevas ruumis, kaasaegsete tantsude kasvuhoones, kus unelmad saavad tärgata, teostuda ja lahustuda. Millele osutab tants oma iseeneslikkuses? Mille füüsiline tõlgendus on vaevu puudutavate kehade duett? Kuidas jõuab vaatajani nähtamatu tants?

Lubades mõttelist hägusust ja astudes julgelt illusoorsuse mängumaale, võib leida end võimalikkuse saarelt, kus kohtuda iseendaga ja pidada üks tõsine vestlus tantsuga; kus tants saab olla nähtav ja vali ning kehad luua pinnase põletavatele soovidele, mis väljuvad sõnadega seletatava piiridest.