Juurikas. Kuumalaine on vandenõu

Ilm läks jälle palavaks põhjustades eestlastele tohutuid kannatusi. Seekordse ilmastiku soojenemise taga on taas reptiilide ülemaailmne vandenõu, mille raames sulatatakse polaarjääd ja lastakse otse atmosfääri arutul hulgal kasvuhoonegaasi – kõik ikka selleks, et sundida naisterahvaid järjest vähem riideid seljas kandma. Vaatleme nüüd lähemalt põhjuseid, miks on maailma salavõimud sellest niivõrd huvitatud.