Rinnanibudega jakk ja harjakingad - noor mood mürgeldab!

Noorte moeloojate sõrmede alt lendab lavale ideid, mida ükski reaalsuse kammits pole veel pigistanud ega tarbimismaailma karmus nudinud. Ja see on vaimustav vaatemäng!

«Tahtsime teha nii, et kõik vahendid, mis meil kasutada, läheks noorte talentide motiveerimiseks. Parem auhinnafondi kui lavaehitusse, see tundus ausam plaan,» rääkis EKA moeosakonna juhataja Piret Puppart. Erakordselt särava loomingulise tiivasirutuse saavutanud ERKI moe-show’s on just tema üks kirega asja kallal olnud eestvedajaid.