Tänasest annab Eestis tasuta kontserte Everest Nepali tantsurühm

Ansamblit võõrustava Eesti Europeade Komitee juhatuse liikme ja rahvatantsuseltsi Kandali juhendaja Valdo Rebase sõnul saabub Eestisse 18 nepallast, kelle juhiks esmakordsel külaskäigul on mitmete oluliste organisatsioonide eesotsas olev Ramchandra Koirala. „Härra Koirala on Nepali traditsioonide järgi kõrgema kasti esindaja, kes seda ise küll kuidagi ei rõhuta. Tema eestvedamisel on Eesti rahvakunsti grupid juba kolmel korral Nepalis käinud ning järgmise aasta märtsis läheb neljas – Vormsi tantsijad ja seto laulikud,“ ütles Valdo Rebane.

„Nepal on maa, mis vajab maailma toetust ja abi ning kultuurivahetus on üks võimalus sellele tähelepanu tõmmata. Eesti Europeade Komitee toetas nii Nepali maavärinaohvreid kui ka veeuputuse ohvreid 2000 euroga,“ lisas Rebane. „Eestisse tuleb seekord seitse tantsupaari. Nende tantsudes on mingi omapärane lust ja elurõõm, mida üldise ümbritseva vaesuse kõrval on raske mõista. Samas aga on ju ka Nepali elanikud väga sõbralikud,“ tõdes juba kolmel korral Nepali külastanud tantsuõpetaja Valdo Rebane.