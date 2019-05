Võimsa häälega laulja Lara Fabian tuleb Tallinna tähistama

Oma lüürilise soprani ja kolmeoktavilise hääleulatusega toob Lara Fabian alati publiku näole sooja naeratuse ning kananaha ihule. Ka muusikakriitikud kiidavad Fabiani võimsalt kontrollitud vokaali ning peavad seda üheks parimaks kogu maailmas. Küsides Laralt, miks nii paljud tema lood räägivad armastusest, on lauljanna öelnud, et «olen lootusetu romantik. See on minul kui naisel ja lauljal lihtsalt veres.»

Esimese laialdasema tuntuse tagas Larale osalemine 1988. aastal Eurovisiooni lauluvõistlusel, kus ta esindas Luksemburgi ning saavutas looga «Croire» neljanda koha. Peaauhinna viis tol korral koju Céline Dion. Tõeline läbimurre saabus albumi «Pure» ja sellelt pärit singliga «Tout», mis lennutasid Lara Fabiani masside südamesse nii prantsuse keelt kõnelevates riikides kui ka mujal ning aitasid tal võita mitmeid mainekaid auhindu.

Lauljanna esimene ingliskeelne lugu «I Will Love Again» endanimeliselt albumilt «Lara Fabian» (2000) jõudis edetabelitesse üle kogu maailma, figureerides muuhulgas Billboardi kuumimate tantsulugude edetabeli tipus. Lara näol on tänapäevani tegu edukaima Belgia naisartistiga, kelle albumeid on maailmas müüdud üle kahekümne miljoni eksemplari. Ta on ka laulukirjutaja, näitleja, telenägu ja produtsent. Fabiani poolt kirjutatud laulud leidsid koha ka teiste artistide, nagu näiteks Josh Grobani repertuaarides. Oma pika karjääri jooksul on Lara laulnud prantsuse, inglise, hispaania, portugali, heebrea, itaalia, flaami, vene ja saksa keeltes.

«Õnn peitub töös ja pingutustes, mitte sellega lihtsalt ei sünnita. Elu ise ongi see imeline kingitus, mis antakse meile sündides, täiesti juhuslikult — kas pole mitte imeline?» küsib Lara, kelle sõnul on ta loomingulisel teel olnud mitmeid hetki, mis tegid ta väga õnnelikuks: «Kohtumine Steven Spielbergiga ning tema linateosele «Artificial Intelligence» filmimuusika salvestamine oli väga eriline sündmus. Samuti võimalus osaleda lastele suunatud heategevuslikes projektides ning laulda neile Disney filmis «Jumalaema kiriku kellamees» kehastades Esmeraldat. Ja see hetk, kui Pariisis esitab seitse tuhat pealtvaatajat sinu enda laulu «Je T'aime» — ükski teemant ei ole selle kogemusega võrreldav!»

Tänavu ilmus Laral uus kauamängiv «Papillon» (prantsuse keeles liblikas). «See album on ood elule. Tahtsin luua analoogia kuningliku putuka lühikese teekonnaga. Kui meil oleks ainult 24 tundi, kuidas me oma elu elaksime? Ilmselgelt naudiksime seda täiel rinnal! See ongi uue albumi peamine mõte. Minu vanaema määras mu hingeloomaks liblika, sest olin lapsepõlves muretseja ja suur küsimuste küsija. Ta valis selleks elusolendiks just liblika, et meenutada mulle kohalolu ja hetkes elamise olulisust,» lisab lauljatar, kelle hüüdnimi noorena oli «farfalla» (itaalia keeles liblikas). Tundelist pala nimega «Papillon» kuuleb ka Tallinna kontserdil.