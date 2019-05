Nädala plaat: viharavi ilgete poliitroppuste vastu

Ühendkuningriigi vähemtähtsast linnast Northamptonist pärit 24-aastase Slowthai ehk Tyron Kaymone Framptoni debüütalbum on pungil lõikavat sotsiaalset kriitikat ja tavatut ehedust. Hulga solki on merre voolanud aastast 2003, kui ilmus Dizzee Rascali võrratu „Boy In Da Corner“. Slowthai pritsib verbaalse grafitina kuulaja kuulmekiledele sinikraedest kommunaalkorterite elanike raskemeelset sõnumit täpselt nagu Dizzee, see on mõjus ning haarav.