Sõltumatu Tantsu Laval Helena Krinali ja ZUGA tantsulavastuse “Müra”

Maailmas, kus müra on muutunud normiks, on vaikus see, mis meid hirmutab. „Müra“ on kehapõhine intiimne kohtumine helide, kehade, ruumi ja vibratsiooniga, mida on leotatud erisugustes mürades, kuid mis hoolimata selle häirivast mõjust on märkamatult muutunud meie elude pärisosaks. Tantsulavastus, mis on sündinud Eesti vaikuses ja kasvanud Palestiina lärmakatel tänavatel.