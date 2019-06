Unistavad tantsijad jõudsid esietenduseni

Tantsulavastus on tõukunud küsimustest loodava reaalsuse olemusest ja kasulikkusest – kuidas suhestub indiviid suurema võrgustikuga ja vastupidi? Kui sõltumatu ja sõltuv on tants meist endist ja ümbritsevast ilmast? Missugusest tantsust me unistame ja miks? Millele osutab tants oma iseeneslikkuses?

Järgides muusika magusaid noote ja maandavaid seisakuid, on dream dancers koos teisenevas, lainetavas, täituvas ja tühjenevas ruumis, kaasaegsete tantsude kasvuhoones, kus unelmad saavad tärgata, teostuda ja lahustuda. Mille füüsiline tõlgendus on vaevu puudutavate kehade duett? Kuidas jõuab vaatajani nähtamatu tants?

Unistavad tantsijad on Christin Taul, Joanna Kalm, Madli Paves ja Rūta Ronja Pakalne, kes on kokku saanud TantsuRUUMi (Eesti Tantsuagentuur) residentuuriprogrammi raames. «The Process of Unclenching a Fist» on koos tantsimise ja unistamise tulem, mille esialgseks sooviks oli anda tantsule kui unistusele võimalus saada reaalsuseks, hoolimata sobilike sõnade nappusest, ideede hägususest, selgete põhjuste puudumisest. Sündinud tantsuline narratiiv on tantsu jätkuva praktiseerimise tulem, mida võib lugeda kui nelja tantsukunstniku koostööst kujunenud peegeldust tänasest kaasaegsest inimesest, seda mõistagi väikse valimi näol, ent usaldades, et kehades kajavad ka enesest kaugemad nähtused, teemad ja küsimused.