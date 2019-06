Otseülekanne: Kardi Voorandi ja Mihkel Mälgandi kontsert

Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand astuvad eelseisval kolmapäeval üles Solarise Apollos tutvustamaks uue albumi värskeid helisid. Peategelasi usutleb Virgo Sillamaa. Tähistamaks ägeda tulemusega päädinud stuudiokuid, kutsub Voorand üheskoos klaase kokku lööma ja plaaditorti ampsama. «Oleme teinud omalt poolt kõik, et plaadil kõlaks eranditult see, millele me südamega alla julgeme kirjutada. Katsetasime salvestusprotsessile läheneda hoopis teisiti, kui varem, avatumalt suunamuutustele ning uutele ideedele, mis sündisid alles stuudioseinte vahel. Ajasime taga seda miskit, mis kannaks kõige tugevamini edasi nende lugude emotsiooni ja sisu, püüdes maha lahutada kõik üleliigse ja otsida helisid, mis just antud eesmärki täidaksid. Ehitasime ajutise stuudio mere äärde, et saaks lubada endale salvestusi päikesetõusul, aga ka pilkases ööpimeduses. Lasime end kanda merehäältest ja värvidest, loodusest, mis seda loomemaja ümbritsesid. Ja see kõik pole romantiline liialdus, see juhtus päriselt!» seletab Voorand.